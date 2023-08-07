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Судья из Луганской области подозревается в госизмене и призывах к насильственной смене власти

14:56, 7 августа 2023
По данным следствия, в 2014 году действующая судья Краснодонского горрайонного суда Луганской области предала присягу и начала сотрудничать с оккупантами.
Судья из Луганской области подозревается в госизмене и призывах к насильственной смене власти
Фото: Луганская областная прокуратура
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В Луганской области сообщили о подозрении судьи, которая перешла на сторону рф и возглавила так называемый «Каменнобродский районный суд города Луганска лнр». Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Ей инкриминированы публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя и захвату государственной власти, посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственную измену.

По данным следствия, в 2014 году действующая судья Краснодонского горрайонного суда Луганской области предала присягу и начала сотрудничать с оккупационными властями рф.

С начала октября 2015 года до сих пор подозреваемая возглавляет «Каменнобродский районный суд города Луганска лнр».

Как сообщается, она поддерживает незаконные действия государства-агрессора, принимает так называемые «нормативные акты», способствующие формированию «правовой системы» в псевдореспублике.

Также «председатель суда» периодически выступает на местном пропагандистском телеканале и утверждает о якобы налаженной работе и «легитимности» функционирования так называемой «власти лнр».

Напомним, что работники ГБР заочно сообщили о подозрении в государственной измене бывшей главе одного из судов Луганска.

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