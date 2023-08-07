Избран председатель Крыжопольского районного суда Винницкой области

Суд возглавил Виталий Заречанский.

Фото: Крыжопольский районный суд Винницкой области

7 августа состоялось собрание судей Крыжопольского районного суда Винницкой области, на повестку дня которого выносился, в частности, вопрос об избрании председателя суда. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

По результатам тайного голосования судей Крыжопольского районного суда председателем суда избран Заречанский Виталий Григорьевич.

Также собранием судей Крыжопольского районного суда Винницкой области избраны следственные судьи и судьи, уполномоченные осуществлять уголовное производство в отношении несовершеннолетних.

Ранее мы писали, что избран председатель Ананьевского райсуда Одесской области.

Также избран председатель Снятинского районного суда Ивано-Франковской области.

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