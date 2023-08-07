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У «Слузі народу» розповіли, що Конституція буде змінена, і там не буде згадок про міста та села

15:17, 7 серпня 2023
У Конституції після війни не буде міст, селищ чи сіл, - розповіли у «Слузі народу».
У «Слузі народу» розповіли, що Конституція буде змінена, і там не буде згадок про міста та села
Фото: ВРУ
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З Конституції України після війни виключать згадки про міста та села. Про це заявив народний депутат України від «Слуги народу», голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади Віталій Безгін.

«Поняття смт – це абсолютно радянський рудимент, оскільки в Конституції України від 1996 року такого формулювання немає. Там є село, селище, місто, плюс із 2020 року все це в нас перетворилося, об’єдналося в територіальні громади, де живуть громадяни. Звісно, смт треба було прибирати, що ми й зробили. Водночас це треба було зробити максимально безболісно для громадян, і тут я запевняю, що це не тягне зміни жодних документів», - зазначив політик.

За його словами, зміни не створять труднощів громадам у контексті, наприклад, освітньої субвенції. Навпаки, це відкриє можливість, щоб мешканців смт не прирівнювали за щільністю наповнення класів до міст. 

«Законопроєкт збалансований і, сподіваюся, що ми зробили все правильно. Загалом же після війни та нашої перемоги Конституція буде змінена. І я нікого не здивую, коли скажу, що там не буде не лише містечок, а не буде ані міст, ані селищ чи сіл, бо з 2020 року вся країна поділилася на громади, відповідно, буде трирівневий поділ на громади, райони та області», - наголосив парламентарій.

Він додав, що ухвалений законопроєкт щодо дерадянізації України №8263 стосується не лише відходження від поняття селище міського типу, а й перейменування районів, зміни адміністративного центру району. 

«Імовірно, це доведеться робити також у прикордонних із Росією та Білоруссю територіях на півночі, оскільки в нас є районні центри дуже наближені до кордону, а це вже питання держбезпеки», - підсумував народний депутат. 

Автор: Наталя Мамченко

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