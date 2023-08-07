УЗ продовжила курсування популярного рейсу ще на дві дати

Через попит пасажирів на поїзди до Львова, «Укрзалізниця» призначила потяг на додаткові дві дати.

Через великий попит пасажирів, «Укрзалізниця» продовжила курсування додаткового поїзда №191/192 сполученням Київ — Львів ще на дві дати, – повідомили в УЗ.

Поїзд відправлятиметься з Києва 9 та 10 серпня о 07:05 і прибуватиме до Львова о 14:49.

Назад, зі Львова, поїзд відправлятиметься також 9 та 10 серпня о 14:37 і прибуватиме до Києва о 22:05.

Крім того, в склад поїзда №89 включено по 2 додаткових вагони з Києва до Львова на 8 та 9 серпня та зворотно на 9 та 10 серпня, і додатковий 1 вагон в склад поїзда №12 зі Львова до Одеси на 8 серпня і з Одеси до Львова на 9 серпня.

Всі вагони — фірмові, з кондиціонуванням, максимально комфортні для літніх подорожей в спеку.

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