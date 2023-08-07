В АРМА передали 24 млн грн з рахунків особи, пов’язаної з російським олігархом Гінером та групою VS Energy

Повідомляється, що з початку війни в Україні до цієї особи перейшли українські активи компаній та осіб, пов’язаних з олігархом Євгенієм Гінером та групою компаній VS Energy.

На фото Євгеній Гінер

Суд арештував та передав в АРМА понад 24 мільйонів гривень на банківському рахунку громадянина України, який пов'язаний із діяльністю групи компаній VS Energy та російським олігархом Євгенієм Гінером. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Як стало відомо, фінансові ресурси були виявлені в ході розслідування ДБР щодо діяльності злочинної організації за участі громадян рф та правоохоронців і заволодіння зловмисниками об’єктами критичної енергетичної інфраструктури (обленерго).

Встановлено, що з початку війни до цієї особи перейшли українські активи компаній та осіб, пов’язаних з олігархом Путіна Євгенієм Гінером та групою компаній VS Energy. Це було зроблено для того, аби приховати російський слід активів та унеможливити їх арешт. Стосовно Гінера рішенням РНБО України були введені санкції.

Загалом вищезазначений громадянин України здійснив банківських операцій на загальну суму понад 96 мільйонів гривень.

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