Враг ударил БПЛА по элеватору и портам в Одесской области

В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары.

В ночь на 2 августа российские оккупационные войска «шахедами» атаковали портовую и промышленную инфраструктуру на юге Одесской области. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер на своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки возникли пожары.

«Ночью враг направил ударные БПЛА на юг Одесской области. В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор. На месте работают все соответствующие службы», - написал глава Одесской ОВА.

Напомним, враг ночью также атаковал Киев.

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