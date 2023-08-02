Враг ударил БПЛА по элеватору и портам в Одесской области

В ночь на 2 августа российские оккупационные войска «шахедами» атаковали портовую и промышленную инфраструктуру на юге Одесской области. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер на своем Telegram-канале.
По его словам, в результате атаки возникли пожары.
«Ночью враг направил ударные БПЛА на юг Одесской области. В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор. На месте работают все соответствующие службы», - написал глава Одесской ОВА.
Напомним, враг ночью также атаковал Киев.
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