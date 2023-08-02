Россияне атаковали Киев «шахедами»: Кличко сообщил о последствиях, фото

Враг ночью совершил атаку на столицу.

В ночь на 2 августа российские оккупанты атаковали столицу Украины дронами-камикадзе.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в результате вражеской атаки на столицу и падения обломков БПЛА в Соломенском районе повреждено нежилое помещение.

«В Святошинском было возгорание дерева. В Голосеевском районе информация на месте не подтвердилась. Жертв и пострадавших в столице нет», – написал он на своем Телеграм-канале.

В пресс-службе ГСЧС уточнили, что в Соломенском районе города был поврежден фасад административного здания с 9 по 11 этаж.

«На месте обстрела спасатели обследовали поврежденное здание. Пожар не возник. К счастью, пострадавших нет», – сообщили спасатели.

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