Росіяни атакували Київ «шахедами»: Кличко повідомив про наслідки, фото

Ворог вночі здійснив атаку на столицю.

У ніч проти 2 серпня російські окупанти атакували столицю України дронами-камікадзе.

За словами мера Києва Віталія Кличка, внаслідок ворожої атаки на столицю та падіння уламків БПЛА в Солом’янському районі пошкоджене нежитлове приміщення.

«У Святошинському було загоряння дерева. В Голосіївському районі інформація на місці не підтвердилася. Жертв і потерпілих у столиці немає», - написав він на своєму Телеграм-каналі.

У пресслужбі ДСНС уточнили, что у Солом’янському районі міста було пошкоджено фасад адміністративної будівлі з 9 по 11 поверх.

«На місці обстрілу рятувальники обстежили пошкоджену будівлю. Пожежі не виникло. На щастя, постраждалих немає», - повідомили рятувальники.

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