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Відновлення, конфіскація активів рф та ЗАЕС: Шмигаль провів зустріч з послами країн G7 і Євросоюзу

21:10, 1 серпня 2023
Сторони обговорили ключові теми та реформи, направлені на зміцнення нашої держави.
Відновлення, конфіскація активів рф та ЗАЕС: Шмигаль провів зустріч з послами країн G7 і Євросоюзу
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У вівторок, 1 серпня, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з послами країн G7 і ЄС.

За словами прем’єра, під час зустрічі обговорили ключові теми та реформи, направлені на зміцнення України, зокрема:

«Відновлення. Розраховуємо на подальшу допомогу у реалізації пріоритетів fast recovery: відбудові житла, енергетики, критичної та соціальної інфраструктури, гуманітарному розмінуванні та підтримці бізнесу.

Конфіскація заморожених російських активів. В українському фонді ліквідації наслідків маємо 62 млрд грн, половина з них — вилучені російські кошти. Ми закликаємо наших партнерів так само ухвалити необхідні рішення, які спрямують заморожені в країнах G7 активи росії на відбудову України.

Підготовка до опалювального сезону. Відновлюємо та посилюємо захист енергооб’єктів. Подякував за значну допомогу минулої зими. Ця зима буде так само складною, очікуємо на підтримку партнерів.

Зернова ініціатива. росія, вийшовши з домовленостей, поставила під загрозу голоду мільйони людей у світі. Розраховуємо на солідарність партнерів у питанні експорту українського зерна через західний кордон.

ЗАЕС. Ситуація довкола станції залишається напруженою. Маємо продовжувати тиск на росію, аби вона покинула об’єкт. Закликаємо запровадити санкції проти атомної галузі рф.

Подякував партнерам за підтримку Формули миру Президента України Володимира Зеленського, а також за готовність продовжувати допомагати Україні до перемоги над агресором», — заявив Шмигаль.

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