Восстановление, конфискация активов РФ и ЗАЭС: Шмыгаль провел встречу с послами стран G7 и Евросоюза

Стороны обсудили ключевые темы и реформы, направленные на укрепление государства.

Во вторник 1 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с послами стран G7 и ЕС.

По словам премьера, во время встречи обсудили ключевые темы и реформы, направленные на укрепление Украины.

«Восстановление. Мы рассчитываем на дальнейшую помощь в реализации приоритетов fast recovery: восстановлении жилья, энергетики, критической и социальной инфраструктуры, гуманитарном разминировании и поддержке бизнеса.

Конфискация замороженных русских активов. В украинском фонде ликвидации последствий есть 62 млрд грн, половина из них — изъяты российские средства. Мы призываем наших партнеров также принять необходимые решения, которые направят замороженные в странах G7 активы рф на восстановление Украины.

Подготовка к отопительному сезону. Восстанавливаем и усиливаем защиту энергообъектов. Поблагодарил за значительную помощь прошлой зимой. Эта зима будет столь же сложной, ожидаем поддержки партнеров.

Зерновая инициатива. рф, выйдя из договоренностей, поставила под угрозу голода миллионы людей в мире. Рассчитываем на солидарность партнеров по вопросу экспорта украинского зерна через западную границу.

ЗАЭС. Ситуация вокруг станции остается напряженной. Должны продолжать давление на россию, чтобы она покинула объект. Призываем ввести санкции против атомной отрасли России.

Поблагодарил партнеров за поддержку Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского, а также за готовность продолжать помогать Украине к победе над агрессором», — заявил Шмыгаль.

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