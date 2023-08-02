Ворог ударив БПЛА по елеватору та портах на Одещині

Внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виникли пожежі.

У ніч проти 2 серпня російські окупаційні війська «шахедами» атакували портову та промислову інфраструктуру на півдні Одеської області. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер на своєму Telegram-каналі.

За його словами, внаслідок атаки виникли пожежі.

«Вночі ворог направив ударні БПЛА на південь Одеської області. Внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виникли пожежі, пошкоджено елеватор. На місці працюють усі відповідні служби», - написав голова Одеської ОВА.

Нагадаємо, ворог уночі також атакував Київ.

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