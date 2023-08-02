«Одна бабця сказала»: Білорусь заперечила порушення повітряного простору та звинуватила Польщу

У білоруському Міноборони відхрестилися від заяв Варшави про порушення двома гелікоптерами повітряного простору Польщі.

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Міністерство оборони Білорусі коментуючи заяви Польщі щодо порушення двома гелікоптерами повітряного простору Польщі в районі Підляського воєводства сказало, що такого нібито не було. Про це йдеться в заяві відомства.

У білоруському Міноборони заявили, що твердження про порушення повітряного простору Польщі потрібні Варшаві для «чергового виправдання нарощування сил і засобів біля білоруського кордону».

«Повідомлення, не підтверджене даними об'єктивного контролю з боку Польщі, Міністерство оборони Республіки Білорусь розглядає в стилі «одна бабця сказала» і зазначає, що порушення повітряного простору вертольотами Мі-24 і Мі-8 не було», – додали там.

Нагадаємо, що Міністерство національної оборони Польщі повідомило про порушення польського повітряного простору з боку Білорусі двома гелікоптерами.

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