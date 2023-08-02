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  1. В Украине

«Одна бабка сказала»: Беларусь отрицает нарушение воздушного пространства и обвинила Польшу

08:31, 2 августа 2023
В белорусском Минобороны открестились от заявлений Варшавы о нарушении двумя вертолетами воздушного пространства Польши.
«Одна бабка сказала»: Беларусь отрицает нарушение воздушного пространства и обвинила Польшу
Фото из соцсетей
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Министерство обороны Беларуси комментируя заявления Польши о нарушении двумя вертолетами воздушного пространства Польши в районе Подлясского воеводства сказало, что такого якобы не было. Об этом говорится в заявлении ведомства.

В белорусском Минобороны заявили, что утверждения о нарушении воздушного пространства Польши нужны Варшаве для «очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы».

«Сообщение, не подтвержденное данными объективного контроля со стороны Польши, Министерство обороны Республики Беларусь рассматривает в стиле «одна бабка сказала» и отмечает, что нарушения воздушного пространства вертолетами Ми-24 и Ми-8 не было», – добавили там.

Напомним, Министерство национальной обороны Польши подтвердило нарушение польского воздушного пространства со стороны Беларуси двумя вертолетами.

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