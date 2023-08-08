Начислял сотни тысяч тем, кто не был на фронте: военкома из Донецкой области арестовали с альтернативой залога в 3 млн

Руководитель военкомата устраивал на работу в ТЦК представителей местного криминалитета, чтобы помочь им уклониться от судебного разбирательства по особо тяжким преступлениям.

Фото: ГБР

Печерский районный суд Киева арестовал с альтернативой залога в 3 млн грн руководителя Донецкого областного территориального центра комплектования и соцподдержки, разоблаченного в организации схем обогащения для своего окружения, сообщает ГБР.

Установлено, что в 2022 году, будучи в должности руководителя Запорожского ОТЦК и СП, должностное лицо без законных оснований направило приближенных подчиненных к боевой бригаде ВСУ якобы для выполнения боевых задач. В результате военнослужащим, не участвовавшим в боях, были начислены безосновательные выплаты в сумме 981,3 тыс. гривен.

Также руководитель военкомата устраивал на работу в ТЦК и СП представителей местного криминалитета, чтобы помочь им уклониться от судебного разбирательства по особо тяжким преступлениям.

Военкому инкриминируется превышение служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Напомним, что ГБР сообщило о подозрении военному из Полтавщины, который жестоко избил своего подчиненного.

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