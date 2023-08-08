Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Минюст предлагает ограничить сроки хранения данных о коррупционерах в Реестре коррупционеров и не вносить туда данные, если коррупционер уплатил админштраф

Также предлагается определить новые основания для внесения в Реестр коррупционеров.

Судьи просят реализовать свое право на свободное волеизъявление путем проведения собрания судей для избрания председателя суда

Что прямо сейчас происходит в Коминтерновском районном суде Одесской области.

Денис Маслов предлагает уточнить закон об отборе судей КСУ Совещательной группой

Предлагаемые изменения касаются полномочий съезда судей Украины.

Опубликован закон о внесении изменений в Семейный и Гражданский кодекс по защите прав детей на недвижимость

Закон об обеспечении защиты права собственности и других прав на недвижимое имущество, принадлежащих детям и подопечным лицам вступит в силу в октябре.

Правительство предлагает установить основания для невнесения данных в Реестр коррупционеров

Кабмин предлагает усовершенствовать порядок привлечения к ответственности в сфере декларирования

  1. В Украине

Начислял сотни тысяч тем, кто не был на фронте: военкома из Донецкой области арестовали с альтернативой залога в 3 млн

11:55, 8 августа 2023
Руководитель военкомата устраивал на работу в ТЦК представителей местного криминалитета, чтобы помочь им уклониться от судебного разбирательства по особо тяжким преступлениям.
Начислял сотни тысяч тем, кто не был на фронте: военкома из Донецкой области арестовали с альтернативой залога в 3 млн
Фото: ГБР
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Печерский районный суд Киева арестовал с альтернативой залога в 3 млн грн руководителя Донецкого областного территориального центра комплектования и соцподдержки, разоблаченного в организации схем обогащения для своего окружения, сообщает ГБР.

Установлено, что в 2022 году, будучи в должности руководителя Запорожского ОТЦК и СП, должностное лицо без законных оснований направило приближенных подчиненных к боевой бригаде ВСУ якобы для выполнения боевых задач. В результате военнослужащим, не участвовавшим в боях, были начислены безосновательные выплаты в сумме 981,3 тыс. гривен.

Также руководитель военкомата устраивал на работу в ТЦК и СП представителей местного криминалитета, чтобы помочь им уклониться от судебного разбирательства по особо тяжким преступлениям.

Военкому инкриминируется превышение служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Напомним, что ГБР сообщило о подозрении военному из Полтавщины, который жестоко избил своего подчиненного. 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео