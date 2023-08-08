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  1. В Украине

Минвосстановления закрыло 280 международных автомобильных маршрутов, из них – 140, которые вели в рф

15:02, 8 августа 2023
В Минвосстановления запускают изменения в сфере международных автобусных перевозок.
Минвосстановления закрыло 280 международных автомобильных маршрутов, из них – 140, которые вели в рф
Изображение: freepik.com
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В Украине взялись за реформирование международных пассажирских перевозок для улучшения качества сервиса и услуг для пассажиров. Как рассказали в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры, первым шагом в этом направлении стало составление перечня международных автобусных маршрутов.

Так, по решению профильной Комиссии было закрыто 280 международных автомобильных маршрутов, из которых:

  • Маршруты без соответствующих разрешений со стороны Польши – 118;
  • Маршруты, ведущие в рф – 140;
  • Маршруты в Польшу, заявления о закрытии которых подали перевозчики – 22.

Как рассказал заместитель Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач, первый шаг – верификация всех международных маршрутов, чтобы иметь актуальный перечень. По его словам, это позволит видеть реальную ситуацию с перевозками и, в частности, планировать работу сервиса єЧерга для пересечения границы автобусами.

«Кроме этого, верификация всех маршрутов – это возможность расширения рынка. Ведь из-за наличия определенного маршрута только на бумаге другой перевозчик не может открыть маршрут и предоставлять соответствующие услуги», – подчеркнул он.

По словам Сергея Деркача, после верификации маршрутов в Польшу, такая же работа будет проходить с маршрутами, ведущими в другие страны.

Отдельное внимание в Министерстве обещают уделить маршрутам, которые пролегают через временно оккупированные территории, но не могут выполняться полноценно или вообще не функционируют.

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