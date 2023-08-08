Мінвідновлення закрило 280 міжнародних автомобільних маршрутів, з них – 140, що вели до рф

В Мінвідновлення запускають зміни у сфері міжнародних автобусних перевезень.

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В Україні взялися за реформування галузі міжнародних пасажирських перевезень для покращення якості сервісу та послуг для пасажирів. Як розповіли у Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, першим кроком у цьому напрямку стало упорядкування переліку міжнародних автобусних маршрутів.

Так, за рішенням профільної Комісії було закрито 280 міжнародних автомобільних маршрутів, з яких:

Маршрути без відповідних дозволів з боку Польщі – 118;

Маршрути, що ведуть до рф – 140;

Маршрути до Польщі, заяви щодо закриття яких подали перевізники – 22.

Як розповів заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач, перший крок – це верифікація всіх міжнародних маршрутів, щоб мати актуальний перелік. За його словами, це дозволить бачити реальну ситуацію із перевезеннями та, зокрема, планувати роботу сервісу єЧерга для перетину кордону автобусами.

«Окрім цього, верифікація всіх маршрутів – це про можливість розширення ринку. Адже через наявність певного маршруту лише на папері, інший перевізник не може відкрити маршрут та надавати відповідні послуги», – наголосив він.

За словами Сергія Деркача, після верифікації маршрутів до Польщі, така ж робота буде відбуватись із маршрутами, що ведуть до інших країн.

Окрема увагу в Міністерстві обіцяються приділити маршрутам, які пролягають через тимчасово окуповані території, але не можуть виконуватись повноцінно чи взагалі не функціонують.

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