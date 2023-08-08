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  1. В Україні

На Донеччині викрили жіночу агентурну мережу, яка працювала на ФСБ і «вагнерівців»

13:10, 8 серпня 2023
За даними СБУ, вони збирали розвіддані про кількість і передислокацію військової техніки Сил оборони на території регіону.
На Донеччині викрили жіночу агентурну мережу, яка працювала на ФСБ і «вагнерівців»
Фото: СБУ
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На Донеччині Служба безпеки викрила жіночу агентурну мережу, яка працювала на ФСБ та "вагнерівців".

Зазначається, що особливістю ворожої групи було те, що вона складалася тільки з місцевих жінок, що підтримали збройну агресію рф проти України. 

СБУ повідомляє, що зрадниці одночасно працювали на ФСБ і приватну військову компанію "Вагнер". Вони збирали розвіддані про кількість і передислокацію військової техніки Сил оборони на території регіону.

"Передусім вони намагались виявити і «злити» агресору напрямки вильотів бойової авіації ЗСУ, у тому числі ударних гелікоптерів під Авдіївкою. Також їх цікавили маршрути переміщення важкої бронетехніки українських військ з прифронтових територій на передову. Для збору розвідувальної інформації фігурантки обходили місцевість і приховано робили фотознімки українських об’єктів. Усі отримані відомості передавали за двома каналами зв’язку - російському куратору з ФСБ і представнику "вагнерівців", - йдеться в повідомленні.

СБУ затримала трьох учасниць російської агентури під час збору ними розвідданих і встановила особу резидентки (старшої) ворожої групи, яка на початку повномасштабного вторгнення виїхала до рф для координації "підопічних".

За даними слідства, всі чотири російські агентки - жительки Покровського району Донеччини. Їх усіх ще до 24 лютого 2022 року завербували російські спецслужби, і до  певного часу вони чекали вказівок.

Затриманим жінкам повідомили про підозру і взяли під варту. Агенткам загрожує довічне ув’язнення.

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