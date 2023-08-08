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У Кодексі законів про працю може з’явитися ще один вихідний день

Депутат від «Слуги народу» пропонує запровадити в Україні День подяки та зробити його офіційним вихідним днем.

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  1. В Україні

До оновленого меню в дитсадках запропоновано понад 400 страв на вибір

12:49, 8 серпня 2023
Реформа передбачає, що меню буде сезонним із розрахунку на 4 тижні.
До оновленого меню в дитсадках запропоновано понад 400 страв на вибір
Зображення: freepik.com
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В Україні продовжується реформування харчування в закладах освіти. Нещодавно завершилася перевірка документації (технологічних карток) на страви та вироби, призначені для дітей у дошкільних навчальних закладах.

Цей процес був ініційований на запит Міністерства охорони здоров'я за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні.

У результаті верифікації було схвалено більше 400 карток з рецептами страв, які можуть бути використані для створення оновленого дитячого меню, зокрема в дошкільних закладах. Раніше меню формувалося на два тижні для зимово-весняного та літньо-осіннього періодів року. Проте реформа передбачає, що воно буде сезонним із розрахунку на 4 тижні. Ця зміна дозволить урізноманітнити харчування дітей та спонукати організаторів до використання продуктів, характерних для конкретної пори року.

Список страв та продуктів, що пройшли верифікацію, може бути включений до будь-якого сезонного меню. У ньому наведені необхідні розрахунки (вага брутто/нетто, енергетична цінність тощо), описані процеси приготування та рекомендовані температурні режими. Крім того, документація була перетворена в більш зручний формат для роботи, що дозволяє автоматизувати розрахунки для потрібної кількості порцій будь-якої страви.

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