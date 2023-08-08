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  1. В Украине

К обновленному меню в детсадах предложено более 400 блюд на выбор

12:49, 8 августа 2023
Реформа предусматривает, что меню будет сезонным из расчета на 4 недели.
К обновленному меню в детсадах предложено более 400 блюд на выбор
Изображение: freepik.com
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В Украине продолжается реформирование питания в заведениях образования. Недавно завершилась проверка документации (технологических карт) на блюда и изделия, предназначенные для детей в дошкольных учебных заведениях.

Этот процесс был инициирован по запросу Министерства здравоохранения при поддержке Всемирной организации здравоохранения в Украине.

В результате верификации было одобрено более 400 карт с рецептами блюд, которые могут быть использованы для создания обновленного детского меню, в частности в дошкольных учреждениях. Ранее меню формировалось на две недели для зимне-весеннего и летне-осеннего периода года. Однако реформа предполагает, что оно будет сезонным из расчета на 4 недели. Это изменение позволит разнообразить питание детей и побуждать организаторов использовать продукты, характерные для конкретного времени года.

Список блюд и продуктов, прошедших верификацию, может быть включен в любое сезонное меню. В нем представлены необходимые расчеты (вес брутто/нетто, энергетическая ценность и т.п.), описаны процессы приготовления и рекомендованные температурные режимы. Кроме того, документация была превращена в более удобный формат для работы, что позволяет автоматизировать расчеты для нужного количества порций любого блюда.

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