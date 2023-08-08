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Как платить военный сбор при смене местонахождения

21:35, 8 августа 2023
В случае изменения субъектом хозяйствования местонахождения, связанного с изменением административного района, военный сбор уплачивается до окончания текущего бюджетного года по предыдущему местонахождению.
Как платить военный сбор при смене местонахождения
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Налоговая служба в Одесской области объясняет, как платить военный сбор при изменении местонахождения.

В соответствии с пп. 1-2 п. 2 ст. 29 БКУ военный сбор, уплачиваемый (перечисляемый) согласно п. 16-1 подразд. 10 разд. XX НКУ относится к доходам общего фонда Государственного бюджета Украины.

В случае изменения местонахождения субъектов хозяйствования – налогоплательщиков уплата определенных законодательством налогов и сборов после регистрации осуществляется по месту предварительной регистрации до окончания текущего бюджетного периода (п. 8 ст. 45 БКУ).

Согласно пп. «б» п. 176.2 НКУ лица, имеющие в соответствии с НКУ статус налоговых агентов, и плательщики единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование обязаны подавать в сроки, установленные НКУ для налогового квартала, налоговый расчет сумм дохода, начисленного (уплаченного) ) в пользу налогоплательщиков – физических лиц, и сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого взноса (далее – Расчет) (с разбивкой по месяцам отчетного квартала), в контролирующий орган по основному месту учета.

Согласно Приказу Минфина от 09.12.2011 №1588 «Об утверждении Порядка учета налогоплательщиков и сборов» (с изменениями, далее – Порядок №1588) п. 10.13 разд. X Порядка №1588, предприятие после снятия с учета в контролирующем органе по предварительному местонахождению продолжает учитываться и уплачивать налоги с учетом п. 10.2 разд. X Порядка №1588.

Согласно п. 10.2 разд. Х Порядка №1588 в случае изменения местонахождения субъектов хозяйствования – налогоплательщиков уплата определенных законодательством налогов и сборов после регистрации осуществляется по месту предварительной регистрации до окончания текущего бюджетного периода (календарного года).

Учитывая вышесказанное, в случае изменения предприятием местонахождения, связанного с изменением административного района, военный сбор уплачивается до окончания текущего бюджетного года по предыдущему местонахождению.

При этом Расчет подается по основному месту учета, то есть в контролирующий орган по новому местонахождению субъекта хозяйствования.

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