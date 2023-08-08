АРМА прекратило сотрудничество с управляющим активами элитной арестованной недвижимости Жеваго

Агентство в одностороннем порядке расторгло договоры управления с компанией, которой было передано в общей сложности 24 актива в центре Киева, Днепропетровской, Полтавской и Донецкой областях.

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Агентство по розыску и менеджменту активов в одностороннем порядке расторгло договоры управления с компанией «Атлант Рент», которой было передано в общей сложности 24 актива в центре Киева, Днепропетровской, Полтавской и Донецкой областях. Эти объекты принадлежат подозреваемому в уголовных правонарушениях бизнесмену Константину Жеваго, который по запросу украинских правоохранителей было задержано во Франции в конце прошлого года.

Как сообщили в АРМА, проверка эффективности управления активами установила, что, например, за последний месяц использования жилой и нежилой недвижимости площадью более 15 тыс. кв. м. управляющий уплатил в бюджет всего 113 тысяч гривен. При этом в июне этого года «Атлант Рент» выполнил свои обязательства по части получения общего дохода только на 60%.

Следовательно, объяснили в Агентстве, учитывая нарушение управляющим условий договоров и невыполнение обязательств по наполнению Госбюджета, АРМА отказалась от дальнейшего сотрудничества с компанией «Атлант Рент», официально уведомив ее о расторжении договорных отношений.

«Управление элитной недвижимостью, стоимость которой составляет более 330 миллионов гривен, приносило государству чуть больше 100 тысяч гривен. На такой ли эффект рассчитывает государство во время войны – вопрос риторический. Поэтому АРМА предпринимает решительные и безотлагательные шаги для прекращения неэффективного управления и передачи активов новому управляющему, который будет избран по новым прозрачным процедурам», - подчеркнула глава АРМА Елена Дума.

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