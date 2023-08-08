В Украине открыли уже более 110 уголовных производств относительно злоупотреблений военкомов – карта

15 обвинительных актов уже направили в суд.

Государственное Бюро расследований в целом с начала российского полномасштабного вторжения в Украину расследует 112 производств в отношении должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки. 15 обвинительных актов уже направили в суд, сообщили в Бюро.

Как объясняют в ГБР, мотивами «популярных» правонарушений должностных лиц военкоматов становится собственная нажива, ради которой они пренебрегают как совестью, так и ответственностью за судьбу страны.

В настоящее время проверка деятельности и образа жизни работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки продолжается.

Как мы рассказывали, ГБР задержало начальника Голосеевского военкомата – он подозревается в незаконной переправке лиц через границу.

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