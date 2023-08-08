Теперь водители могут забронировать номерной знак для авто онлайн

Онлайн-услуга позволяет зарезервировать существующий в сервисном центре МВД уже изготовленный номерной знак.

В Украине теперь можно выбрать и забронировать номерной знак для транспортного средства. Сделать это можно в Электронном кабинете водителя в разделе Электронные услуги.

Как пояснили в Сервисном центре МВД, теперь, если автовладелец или покупатель хочет получить именно желаемую комбинацию, появилась возможность перед визитом в сервисный центр МВД не просто посмотреть, какие в этом конкретном сервисном центре МВД есть свободные номерные знаки, а даже выбрать и заказ бронирования номерного знака.

Как работает онлайн-услуга бронирования номерных знаков

Для начала следует авторизироваться в Электронном кабинете водителя через один из удобных способов: банкинг, Дія.Підпис или электронная подпись.

Онлайн-услуга позволяет зарезервировать существующий в сервисном центре МВД уже изготовленный номерной знак. Он там будет ждать до 10 дней, пока его закрепят за определенным транспортным средством.

Новый функционал позволяет выбрать регион Украины, сервисный центр МВД, тип транспортного средства и ознакомиться со всеми свободными комбинациями в режиме реального времени.

Заказать услугу можно по типу транспортного средства: легковые или грузовые авто, на автобусы, прицепы или полуприцепы, мотоциклы, мопеды. Одно транспортное средство – один номерной знак.

Если в течение 10 календарных дней заказчик бронирования не обратился за услугой перерегистрации, то отмена бронирования производится автоматически. И номерной знак возвращается в список свободных и может быть выбран другим человеком для его транспортного средства.

Получить забронированный номерной знак можно в сервисном центре МВД, где он находится на хранении одновременно с услугой регистрации/перерегистрации транспортного средства.

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