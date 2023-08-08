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Сколько судей и нардепов подали декларации за 2021 год за прошлую неделю

10:59, 8 августа 2023
За прошедшую неделю 1 530 должностных лиц подали декларации за 2021 год, 3 540 человек – за 2022 год.
Сколько судей и нардепов подали декларации за 2021 год за прошлую неделю
Источник фото: nazk.gov.ua
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обновило данные счетчика подачи деклараций.

Так, за прошедшую неделю 1 530 должностных лиц подали декларации за 2021 год, 3 540 человек - за 2022 год.

Всего же по состоянию на 7 августа декларации за 2021 год подали 395,2 тыс. публичных служащих.

Как сообщили в НАПК, среди них:

  • 45 народных депутатов (+1 за неделю);
  • пять министров (без изменений за неделю);
  • три заместителя руководителя Офиса Президента (без изменений);
  • 34 966 должностных лиц категорий «А» и «Б» (госслужащие, занимающие руководящие должности, + 164 за неделю);
  • 2 494 судей (+ 29 за неделю);
  • 9 841 прокурор, следователь, дознаватель (+ 45 за неделю);
  • 7 голов ОДА и ОВА (без изменений).

За 2022 год подали ежегодные декларации 268,9 тыс. человек. В частности, 29 народных депутатов (+1 за неделю), два члена Правительства (без изменений) и три главы ОГА/ОВА (без изменений).

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