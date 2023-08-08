В Киеве мужчина заманил в квартиру женщину с инвалидностью и изнасиловал ее

30-летний житель столицы получил подозрение в изнасиловании.

В Киеве задержали и сообщили о подозрении 30-летнему мужчине, изнасиловавшему женщину с инвалидностью. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.



Согласно материалам следствия, преступление произошло вечером 2 августа. Под предлогом помощи в настройке компьютера мужчина заманил пострадавшую к себе в квартиру.

Будучи осведомленным, что жительница его подъезда является инвалидом 2 группы и, несмотря на ее сопротивление, подозреваемый совершил изнасилование. После этого он отпустил потерпевшую, а сам скрылся с места преступления.



24-летняя женщина сразу сообщила о преступлении родственникам и полиции. Правоохранителям удалось установить и задержать обидчика. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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