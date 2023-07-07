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В Хмельницкой области мужчина изнасиловал 15-летнюю школьницу, угрожая пистолетом

21:13, 7 июля 2023
Угрожая пистолетом, он сначала изнасиловал девушку, а затем отобрал 200 грн, которые она имела при себе.
В Хмельницкой области мужчина изнасиловал 15-летнюю школьницу, угрожая пистолетом
Фото: полиция
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В городе Шепетовка в Хмельницкой области задержан 23-летний мужчина, который изнасиловал 15-летнюю девушку. Насилие над школьницей мужчина совершил, угрожая ей пистолетом, сообщает пресс-служба полиции.

Отмечается, что на девушку мужчина напал вечером 4 июля прямо на улице. Угрожая пистолетом, он сначала изнасиловал ее, а затем отобрал 200 грн, которые она имела при себе.

«Работники Шепетовского райуправления полиции оперативно отреагировали на совершение преступления и на протяжении суток установили личность нападающего. Им оказался 23-летний мужчина, который в совершенном признался и выдал правоохранителям стартовый пистолет «SUR 2608 9 мм», которым запугивал потерпевшую.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Злоумышленнику объявили подозрение по ч. 3 ст. 152 (Изнасилование несовершеннолетнего лица) и ч. 4 ст. 187 (Разбой, совершенный в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Следователи внесли ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении.

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