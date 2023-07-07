На Хмельниччині чоловік зґвалтував 15-річну школярку, погрожуючи пістолетом

Погрожуючи пістолетом, він спочатку зґвалтував дівчину, а потім відібрав 200 грн, які вона мала при собі.

Фото: поліція

У місті Шепетівка на Хмельниччині затримали 23-річного чоловіка, який зґвалтував 15-річну дівчину. Насильство над школяркою чоловік вчинив, погрожуючи їй пістолетом, повідомляє пресслужба поліції.

Зазначається, що на дівчину чоловік напав ввечері 4 липня прямо на вулиці. Погрожуючи пістолетом, він спочатку зґвалтував її, а потім відібрав 200 грн, які вона мала при собі.

«Працівники Шепетівського райуправління поліції оперативно відреагували на вчинення злочину та упродовж доби встановили особу нападника. Ним виявився 23-річний чоловік, який у скоєному зізнався та видав правоохоронцям стартовий пістолет «SUR 2608 9 мм», яким залякував потерпілу.

Наразі підозрюваний затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зловмиснику оголосили підозру за ч. 3 ст. 152 (Зґвалтування неповнолітньої особи) та ч. 4 ст. 187 (Розбій, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Слідчі внесли клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», — йдеться у повідомленні.

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