Станіслав Кравченко пояснив, чи буде скликано Пленум для надання висновку на законопроект щодо перевірки суддів Верховного Суду

Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко про законопроект щодо перевірки суддів Верховного Суду: якщо до ВС надійде законопроект для надання висновків, то Пленум буде скликаний.

Факт скликання Пленуму Верховного Суду для надання висновку на законопроект 9454, який передбачає моніторинг суддів Верховного Суду, включно з можливістю застосування поліграфу, залежить від того, коли цей законопроект надійде від Верховної Ради до Верховного Суду для надання відповідних висновків. Про це на брифінгу 7 липня повідомив голова Верховного Суду Станіслав Кравченко.

«У своїй заяві ми задекларували загальну позицію. На той момент законопроект ще не був оприлюднений, його побачили пізніше.

Закон про судоустрій і статус суддів чітко визначає повноваження Пленуму Верховного Суду, одне з яких стосується надання висновків на законопроекти щодо питань судоустрою і незалежності судової влади.

Таким чином, якщо до Верховного Суду офіційно надійде законопроект для надання висновків, безперечно, буде негайно скликаний Пленум, і це питання буде обговорено. І всі судді, хто бажає висловитися, проаналізувавши ситуацію з поліграфом, з перевірками тощо, зможуть це зробити. За результатами ми ухвалимо узагальнююче рішення. Якісь свої бачення чи рекомендації зараз, безперечно, висловлювати неможливо.

Тим паче, відповідно до законодавства висновок щодо законопроекту має дати і Вища рада правосуддя.

Тобто, ми очікуємо, як будуть розвиватися події, і далі будемо реагувати адекватно.

Був випадок стосовно законопроекту 1008 (про скорочення суддів Верховного Суду – прим. ред.) - він був прийнятий і було звернення до КСУ. На жаль, тоді законопроект на наше погодження не надходив взагалі.

Отже, якщо тут Верховна Рада буде дотримуватися правил, то будуть і адекватні рішення.

Якщо ні, будемо визначатися, чи збиратися нам щось висловлюватися чи ні.

Але, повірте, ми дуже уважно відслідковуємо питання гарантій суддівської незалежності і розподілу повноважень між гілками влади.

І звернення до КСУ, і звернення до європейських інституцій, - все це відбувалося і практика напрацьована.

Але, повторюсь, тут питання до Верховної Ради, як буде розвиватися ситуація з цим законопроектом», - підкреслив Станіслав Кравченко.

Нагадаємо, 3 липня Верховний Суд опублікував заяву, в якій сказано наступне: «Ми підтримуємо впровадження невідкладних заходів, які сприятимуть відновленню рівня довіри до системи правосуддя й інших державних інститутів та прискоренню європейської і євроатлантичної інтеграції України.

Судді Верховного Суду висловлюють готовність до реалізації ініціатив, спрямованих на відновлення довіри, водночас зауважують на тому, що такі ініціативи мають здійснюватися в умовах дотримання принципу незалежності суддів і не мають дестабілізувати роботу Верховного Суду».

3 липня у Верховній Раді було зареєстровано законопроект 9454 стосовно початку протягом двох тижнів після його вступу в силу перевірки суддів Верховного Суду. Його текст опублікували 4 липня.

Відповідно до проекту моніторинг роботи Верховного Суду Вища рада правосуддя проводить стосовно всіх суддів ВС.

Предметом моніторингу суддів ВС стане наявність ознак:

вчинення суддями дисциплінарних проступків (зокрема істотних),

грубого чи систематичного нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило їх невідповідність займаній посаді,

а також обставини, що викликають обгрунтований сумнів у законності джерела походження майна.

Після прийняття рішення про проведення моніторингу роботи суду Вища рада правосуддя звертається до НАЗК, із:

вимогою провести моніторинг способу життя суддів Верховного Суду,

а також із запитом про проведення повної перевірки декларацій, поданих такими суддями.

Детальніше про законопроекту можна прочитати у матеріалі «Судово-юридичної газети» за посиланням.

Автор: Наталя Мамченко

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