Як подати заяву на оформлення субсидії: роз’яснення

﻿Українці можуть подати заяву на оформлення субсидії двома способами.

Для оформлення субсидії українцям потрібно подати заяву — це можна зробити двома способами: онлайн або офлайн, передає YASNO.

«Якщо ви за електронний формат та не хочете витрачати час на дорогу до сервісного центру, можете надіслати свої документи через портал Дія або через канали Пенсійного фонду — онлайн кабінет або мобільний застосунок.

- На сайті Дії потрібно авторизуватись через BankID. Далі підтвердити персональні дані, щоб система впевнилась, що це саме ви, та у розділі Заява на субсидію подати звернення. Всі кроки на порталі прості та зрозумілі.

- Якщо ви подаєте звернення через канали Пенсійного фонду, наприклад, в онлайн кабінеті, заздалегідь підготуйте сканкопії документів. Їх треба буде підвантажити на одному з етапів формування заяви. Для зручності користувачів ПФУ створив покрокову інструкцію. Залишимо тут посилання на неї.

Якщо ви хочете особисто подати заяву на субсидію, то, як і раніше, можете звернутися до сервісного центру ПФУ, уповноважених осіб територіальної громади або до ЦНАП вашого району. Також можете надіслати документи поштою.

Наразі до Пенсійного фонду необхідно подавати заяву про призначення субсидії та декларацію про доходи та витрати. Але вже незабаром стане доступним механізм спрощеного звернення. Що це значить? Це значить, що вам не потрібно буде фізично відвідувати сервісний центр. Ви зможете подати заяву через онлайн-канали, вказавши лише членів сім’ї, адресу проживання та рахунок у банку. Всю іншу інформацію збере ПФУ та сповістить вас про призначення субсидії», - сказано у повідомленні.

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