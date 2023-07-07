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Махінації на Полтавському ГЗК Жеваго: фігурантам призначили застави від 2 до 60 млн

14:03, 7 липня 2023
Всі шість підозрюваних мають перебувати в СІЗО з альтернативою внесення застави.
Махінації на Полтавському ГЗК Жеваго: фігурантам призначили застави від 2 до 60 млн
Фото: ДБР
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Печерський суд Києва обрав запобіжні заходи керівництву Полтавського ГЗК, який належить Ferrexpo олігарха-втікача Костянтина Жеваго, та фірми-прокладки - тримання під вартою або застава від 2 до 60 мільйонів гривень. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. 

"Відповідно до рішення судді, всі шість підозрюваних мають перебувати в СІЗО з альтернативою внесення застави", - йдеться в повідомленні.

Організатор оборудок має внести 60 мільйонів гривень, решта – від 2 до 40 млн грн.    

У ДБР додали, що підозрювані намагались уникнути контактів зі слідством та переховувались, але їх затримали та доставили в суд під конвоєм. 

Нагадаємо, що працівники ДБР у взаємодії з СБУ та Офісом Генерального прокурора наприкінці червня повідомили про підозру керівництву правління ПрАТ "Полтавський ГЗК", начальникам відділів, через які здійснювали фінансові оборудки підприємства, а також керівництву фірми-прокладки, через яку відбувались махінації. 

Слідство встановило, що посадовці протиправно заволоділи майже 400 мільйонами гривень від видобутку та подальшої реалізації корисних копалин державного значення без відповідних дозволів. 

Зокрема, без відповідних дозволів продавали щебеневу сировину, яка виготовлялась з відходів, видобутих у кар’єрі корисних копалин.

Готівка від продажу виводилася через конвертцентри та розподілялася між учасниками злочинної групи. 

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