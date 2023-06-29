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  1. В Україні

Керівників Полтавського ГЗК, який належить олігарху Жеваго, підозрюють у привласненні бюджетних коштів

15:41, 29 червня 2023
Керівництво Полтавського гірничо-збагачувального комбінату викрили на привласненні бюджетних коштів під час видобутку та продажу корисних копалин на майже 400 млн гривень.
Керівників Полтавського ГЗК, який належить олігарху Жеваго, підозрюють у привласненні бюджетних коштів
Фото: ssu.gov.ua
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Керівництво Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, який підконтрольний підсанкційному мільярдеру Констянтину Жеваго, викрито на привласненні бюджетних коштів. Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, 6 посадовців компанії створили організоване злочинне угруповання. Вони налагодили схему привласнення бюджетних коштів під час видобутку та продажу корисних копалин на майже 400 млн гривень.

Зазначається, що протягом 2019-2022 років фігуранти постачали на афілійовану комерційну структуру оптові партії щебню за штучно заниженою вартістю.

Встановлено, що зловмисники продавали гірську породу, не маючи на це відповідного спецдозволу. Так, 1 тонну сировини збували «своїм компаніям» за 30-50 гривень. А потім реалізовували породу вже за ринковою ціною, яка була майже в десять разів більша.

Для реалізації оборудки її організатори вносили недостовірні відомості до звітної та фінансово-господарської документації.

Під час обшуків за адресами фактичного проживання, в офісах і на виробничих потужностях фігурантів виявлено документи та інші речові докази оборудки.

На підставі зібраних доказів директору ГЗК, його довіреній особі, головному бухгалтеру і начальнику відділу збуту компанії, а також екскерівнику і головбуху підконтрольної фірми, а також чинному директору повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

1) привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчинене організованою групою осіб);

2) легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 12 років тюремного ув’язнення.

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