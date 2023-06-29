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Руководителей Полтавского ГОК, принадлежащего олигарху Жеваго, подозревают в присвоении бюджетных средств

15:41, 29 июня 2023
Руководство Полтавского горно-обогатительного комбината разоблачили на присвоении бюджетных средств при добыче и продаже полезных ископаемых почти на 400 млн гривен.
Руководителей Полтавского ГОК, принадлежащего олигарху Жеваго, подозревают в присвоении бюджетных средств
Фото: ssu.gov.ua
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Руководство Полтавского горно-обогатительного комбината, подконтрольного подсанкционному миллиардеру Константину Жеваго, разоблачено на присвоении бюджетных средств. Об этом сообщает СБУ.

По данным следствия, 6 должностных лиц компании создали организованную преступную группировку. Они наладили схему присвоения бюджетных средств при добыче и продаже полезных ископаемых почти на 400 млн гривен.

Отмечается, что в течение 2019-2022 годов фигуранты поставляли на аффилированную коммерческую структуру оптовые партии щебня по искусственно заниженной стоимости.

Установлено, что злоумышленники продавали горную породу, не имея на это соответствующего спецразрешения. Таким образом, 1 тонну сырья они сбывали «своим компаниям» за 30-50 гривен. А потом реализовывали породу уже по рыночной цене, которая была почти в десять раз больше.

Для реализации сделки ее организаторы вносили недостоверные сведения в отчетную и финансово-хозяйственную документацию.

В ходе обысков по адресам фактического проживания, в офисах и на производственных мощностях фигурантов обнаружены документы и другие вещественные доказательства сделки.

На основании собранных доказательств директору ГОК, его доверенному лицу, главному бухгалтеру и начальнику отдела сбыта компании, а также экс-руководителю и главбуху подконтрольной фирмы, а также действующему директору сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

1) присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением совершенное организованной группой лиц);

2) легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путём).

В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюремного заключения.

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