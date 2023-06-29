Руководителей Полтавского ГОК, принадлежащего олигарху Жеваго, подозревают в присвоении бюджетных средств

Руководство Полтавского горно-обогатительного комбината разоблачили на присвоении бюджетных средств при добыче и продаже полезных ископаемых почти на 400 млн гривен.

Фото: ssu.gov.ua

Руководство Полтавского горно-обогатительного комбината, подконтрольного подсанкционному миллиардеру Константину Жеваго, разоблачено на присвоении бюджетных средств. Об этом сообщает СБУ.



По данным следствия, 6 должностных лиц компании создали организованную преступную группировку. Они наладили схему присвоения бюджетных средств при добыче и продаже полезных ископаемых почти на 400 млн гривен.



Отмечается, что в течение 2019-2022 годов фигуранты поставляли на аффилированную коммерческую структуру оптовые партии щебня по искусственно заниженной стоимости.



Установлено, что злоумышленники продавали горную породу, не имея на это соответствующего спецразрешения. Таким образом, 1 тонну сырья они сбывали «своим компаниям» за 30-50 гривен. А потом реализовывали породу уже по рыночной цене, которая была почти в десять раз больше.



Для реализации сделки ее организаторы вносили недостоверные сведения в отчетную и финансово-хозяйственную документацию.



В ходе обысков по адресам фактического проживания, в офисах и на производственных мощностях фигурантов обнаружены документы и другие вещественные доказательства сделки.



На основании собранных доказательств директору ГОК, его доверенному лицу, главному бухгалтеру и начальнику отдела сбыта компании, а также экс-руководителю и главбуху подконтрольной фирмы, а также действующему директору сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:



1) присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением совершенное организованной группой лиц);



2) легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путём).



В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюремного заключения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.