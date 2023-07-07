На Харківщині дозволили відновити офлайн-навчання, — ОВА

Офлайн-навчання буде можливим лише за умови наявності в закладі освіти спеціалізованого укриття.

Рада оборони на Харківщині ухвалила рішення відновити офлайн-навчання у навчальних закладах, де є облаштоване укриття. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Офлайн-навчання буде можливим лише за умови наявності в закладі освіти спеціалізованого укриття, що відповідає вимогам законодавства, готовність системи оповіщення та ін.», – зазначив очільник ОВА.

Він додав, що засновники та керівники шкіл матимуть можливість самостійно визначити формат навчання у закладах.

Рішення Ради оборони стосуватиметься:

дитсадків;

шкіл;

закладів, де здобувають фахову освіту;

навчальних закладів для здобувачів передвищої освіти;

вишів.

«Наявність спеціальних укриттів, що відповідають вимогам ДБН, готовність системи оповіщення, визначення шляхів евакуації, створення запасів води та медикаментів, проведення уроків безпеки щодо дій у разі повітряної тривоги – є обовʼязковою вимогою», – наголосив Синєгубов.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.