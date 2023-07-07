В Харьковской области разрешили возобновить офлайн-обучение, — ОВА

Офлайн-обучение будет возможно только при наличии в учреждении образования специализированного укрытия.

Совет обороны на Харьковщине принял решение возобновить офлайн-обучение в учебных заведениях, где находится укрытие. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«Офлайн-обучение будет возможно только при наличии в учреждении образования специализированного укрытия, которое отвечает требованиям законодательства, готовность системы оповещения и др.», – отметил глава ОВА.

Он добавил, что учредители и руководители школ будут иметь возможность самостоятельно определить формат обучения в заведениях.

Решение Совета обороны будет касаться:

детсадов;

школ;

заведений, где получают профессиональное образование;

учебных заведений для соискателей высшего образования;

вузов.

«Наличие специальных укрытий, отвечающих требованиям ДБН, готовность системы оповещения, определение путей эвакуации, создание запасов воды и медикаментов, проведение уроков безопасности действий в случае воздушной тревоги – является обязательным требованием», – подчеркнул Синегубов.

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