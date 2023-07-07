Махинации на Полтавском ГОК Жеваго: фигурантам назначили залоги от 2 до 60 млн

Все шесть подозреваемых должны находиться в СИЗО с альтернативой внесения залога.

Фото: ГБР

Печерский суд Киева избрал меры пресечения руководству Полтавского ГОКа, принадлежащего Ferrexpo беглого олигарха Константина Жеваго, и фирмы-прокладки - содержание под стражей или залог от 2 до 60 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Бюро.

"В соответствии с решением судьи, все шесть подозреваемых должны находиться в СИЗО с альтернативой внесения залога", - говорится в сообщении.

Организатор сделки должен внести 60 миллионов гривен, остальные – от 2 до 40 млн грн.

В ГБР добавили, что подозреваемые пытались избежать контактов со следствием и скрывались, но их задержали и доставили в суд под конвоем.

Напомним, что с отрудники ГБР во взаимодействии с СБУ и Офисом Генерального прокурора в конце июня сообщили о подозрении руководству правления ЧАО "Полтавский ГОК", начальникам отделов, через которые осуществляли финансовые сделки предприятия, а также руководству фирмы-прокладки, по которой происходили махинации.

Следствие установило, что должностные лица противоправно завладели почти 400 миллионами гривен от добычи и последующей реализации полезных ископаемых государственного значения без соответствующих разрешений.

В частности, без соответствующих разрешений продавали щебеночное сырье, которое производилось из отходов, добытых в карьере полезных ископаемых.

Наличные от продажи выводились через конвертцентры и распределялись между участниками преступной группы.

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