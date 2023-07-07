Как подать заявление на оформление субсидии: разъяснение

Украинцы могут подать заявление на оформление субсидии двумя способами.

Для оформления субсидии украинцам нужно подать заявление – это можно сделать двумя способами: онлайн или офлайн, передает YASNO.

«Если вы за электронный формат и не хотите тратить время на дорогу в сервисный центр, можете отправить свои документы через портал Дія или через каналы Пенсионного фонда – онлайн кабинет или мобильное приложение.

- На сайте Дія нужно авторизироваться через BankID. Далее подтвердите персональные данные, чтобы система убедилась, что это вы, и в разделе Заявление на субсидию подать обращение. Все шаги на портале просты и понятны.

- Если вы подаете обращение по каналам Пенсионного фонда, например, в онлайн кабинете, заранее подготовьте сканкопии документов. Их нужно будет подгрузить на одном из этапов формирования заявления. Для удобства пользователей ПФУ создал пошаговую инструкцию. Оставим здесь ссылку на нее.

Если вы хотите лично подать заявление на субсидию, то по-прежнему можете обратиться в сервисный центр ПФУ, уполномоченные лица территориального общества или в ЦНАП вашего района. Также можно отправить документы по почте.

В Пенсионный фонд необходимо подавать заявление о назначении субсидии и декларацию о доходах и расходах. Но уже скоро станет доступен механизм упрощенного обращения. Что это значит? Это значит, что вам не нужно будет физически посещать сервисный центр. Вы можете подать заявление через онлайн-каналы, указав только членов семьи, адрес проживания и счет в банке. Всю остальную информацию соберет ПФУ и известит вас о назначении субсидии», - говорится в сообщении.

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