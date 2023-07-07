Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
ВАКС оставил Насирова под стражей и не изменил размер залога

Высший антикоррупционный суд отклонил ходатайство защитников подозреваемого в получении взятки бывшего председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова и не изменил размер залога после внесения которого он выйдет из СИЗО.

Станислав Кравченко объяснил, будет ли созван Пленум для предоставления заключения на законопроект о проверке судей Верховного Суда

Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко о законопроекте о проверке судей Верховного Суда: если в ВС поступит законопроект для предоставления выводов, то Пленум будет созван.

Разоблачители коррупции до сих пор не получили предназначенные им 10% вознаграждения – НАПК

В НАПК ожидают решений Высшего антикоррупционного суда.

Доверие к Верховному Суду необходимо восстановить – послы стран G7

Послы стран «Большой Семерки» пообещали помочь в восстановлении доверия к Верховному Суду и напомнили о необходимости продолжения судебной реформы.

Депутаты хотят оставить национальный роуминг в селах и после завершения военного положения

Предлагается законодательно обязать мобильных операторов предоставлять услуги национального роуминга и после завершения военного положения.

  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Станислав Кравченко объяснил, будет ли созван Пленум для предоставления заключения на законопроект о проверке судей Верховного Суда

13:46, 7 июля 2023
Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко о законопроекте о проверке судей Верховного Суда: если в ВС поступит законопроект для предоставления выводов, то Пленум будет созван.
Станислав Кравченко объяснил, будет ли созван Пленум для предоставления заключения на законопроект о проверке судей Верховного Суда
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Факт созыва Пленума Верховного Суда для предоставления заключения на законопроект 9454, предусматривающий мониторинг судей Верховного Суда, включая возможность применения полиграфа, зависит от того, когда этот законопроект поступит от Верховной Рады в Верховный Суд для предоставления соответствующих выводов. Об этом на брифинге 7 июля сообщил глава Верховного Суда Станислав Кравченко.

«В своем заявлении мы задекларировали общую позицию. В тот момент законопроект еще не был обнародован, его увидели позже.

Закон о судоустройстве и статусе судей четко определяет полномочия Пленума Верховного Суда, одно из которых касается предоставления выводов на законопроекты по вопросам судоустройства и независимости судебной власти.

Таким образом, если в Верховный Суд официально поступит законопроект для предоставления выводов, безусловно, будет немедленно созван Пленум, и этот вопрос будет обсуждаться. И все судьи, желающие высказаться, проанализировав ситуацию с полиграфом, с проверками и тому подобное, смогут это сделать. По результатам мы примем обобщающее решение. Какие-либо свои видения или рекомендации сейчас, бесспорно, выражать невозможно.

Тем более, согласно законодательству, заключение по законопроекту должен дать и Высший совет правосудия.

То есть мы ожидаем, как будут развиваться события, и дальше будем реагировать адекватно.

Был случай относительно законопроекта 1008 (о сокращении судей Верховного Суда – прим. ред.) – он был принят и было обращение в КСУ. К сожалению, тогда законопроект на наше согласование не поступал вообще.

Следовательно, если здесь Верховная Рада будет соблюдать правила, то будут и адекватные решения.

Если нет, будем определяться, собираться ли нам что-либо высказываться или нет.

Но, поверьте, мы очень тщательно отслеживаем вопрос гарантий судейской независимости и распределения полномочий между ветвями власти.

И обращение в КСУ, и обращение в европейские институты, - все это происходило и практика наработана.

Но, повторюсь, здесь вопрос Верховной Рады, как будет развиваться ситуация с этим законопроектом», - подчеркнул Станислав Кравченко.

Напомним, 3 июля Верховный Суд опубликовал заявление, в котором говорится следующее: «Мы поддерживаем внедрение неотложных мер, которые будут способствовать восстановлению уровня доверия к системе правосудия и другим государственным институтам и ускорению европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Судьи Верховного Суда выражают готовность к реализации инициатив, направленных на восстановление доверия, в то же время отмечают, что такие инициативы должны осуществляться в условиях соблюдения принципа независимости судей и не дестабилизировать работу Верховного Суда».

3 июля в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект 9454 о начале в течение двух недель после его вступления в силу проверки судей Верховного Суда. Его текст был опубликован 4 июля.

В соответствии с проектом мониторинг работы Верховного Суда Высший совет правосудия проводит всех судей ВС.

Предметом мониторинга судей ВС станет наличие признаков:

  • совершение судьями дисциплинарных проступков (в том числе существенных),
  • грубого или систематического пренебрежения обязанностями, несовместимыми со статусом судьи или обнаруживших их несоответствие занимаемой должности,
  • а также обстоятельства, вызывающие обоснованное сомнение в законности источника происхождения имущества.

После принятия решения о проведении мониторинга работы суда Высший совет правосудия обращается в НАПК, по:

  • требованием провести мониторинг образа жизни судей Верховного Суда,
  • а также с запросом о полной проверке деклараций, поданных такими судьями.

Детальнее о законопроекте можно прочитать в материале «Судебно-юридической газеты» по ссылке.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Павло Вовк
    Павло Вовк
    голова Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Юлія Войтенко
    Юлія Войтенко
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Нінель Потоцька
    Нінель Потоцька
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Невідома
    Тетяна Невідома
    член Ради суддів України, суддя Київського апеляційного суду
  • Олександр Пасенюк
    Олександр Пасенюк
    суддя Конституційного Суду України у 2011-2016 рр., Президент ГО «Всеукраїнська асоціація адміністративних суддів»