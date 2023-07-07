Станислав Кравченко объяснил, будет ли созван Пленум для предоставления заключения на законопроект о проверке судей Верховного Суда

Факт созыва Пленума Верховного Суда для предоставления заключения на законопроект 9454, предусматривающий мониторинг судей Верховного Суда, включая возможность применения полиграфа, зависит от того, когда этот законопроект поступит от Верховной Рады в Верховный Суд для предоставления соответствующих выводов. Об этом на брифинге 7 июля сообщил глава Верховного Суда Станислав Кравченко.
«В своем заявлении мы задекларировали общую позицию. В тот момент законопроект еще не был обнародован, его увидели позже.
Закон о судоустройстве и статусе судей четко определяет полномочия Пленума Верховного Суда, одно из которых касается предоставления выводов на законопроекты по вопросам судоустройства и независимости судебной власти.
Таким образом, если в Верховный Суд официально поступит законопроект для предоставления выводов, безусловно, будет немедленно созван Пленум, и этот вопрос будет обсуждаться. И все судьи, желающие высказаться, проанализировав ситуацию с полиграфом, с проверками и тому подобное, смогут это сделать. По результатам мы примем обобщающее решение. Какие-либо свои видения или рекомендации сейчас, бесспорно, выражать невозможно.
Тем более, согласно законодательству, заключение по законопроекту должен дать и Высший совет правосудия.
То есть мы ожидаем, как будут развиваться события, и дальше будем реагировать адекватно.
Был случай относительно законопроекта 1008 (о сокращении судей Верховного Суда – прим. ред.) – он был принят и было обращение в КСУ. К сожалению, тогда законопроект на наше согласование не поступал вообще.
Следовательно, если здесь Верховная Рада будет соблюдать правила, то будут и адекватные решения.
Если нет, будем определяться, собираться ли нам что-либо высказываться или нет.
Но, поверьте, мы очень тщательно отслеживаем вопрос гарантий судейской независимости и распределения полномочий между ветвями власти.
И обращение в КСУ, и обращение в европейские институты, - все это происходило и практика наработана.
Но, повторюсь, здесь вопрос Верховной Рады, как будет развиваться ситуация с этим законопроектом», - подчеркнул Станислав Кравченко.
Напомним, 3 июля Верховный Суд опубликовал заявление, в котором говорится следующее: «Мы поддерживаем внедрение неотложных мер, которые будут способствовать восстановлению уровня доверия к системе правосудия и другим государственным институтам и ускорению европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Судьи Верховного Суда выражают готовность к реализации инициатив, направленных на восстановление доверия, в то же время отмечают, что такие инициативы должны осуществляться в условиях соблюдения принципа независимости судей и не дестабилизировать работу Верховного Суда».
3 июля в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект 9454 о начале в течение двух недель после его вступления в силу проверки судей Верховного Суда. Его текст был опубликован 4 июля.
В соответствии с проектом мониторинг работы Верховного Суда Высший совет правосудия проводит всех судей ВС.
Предметом мониторинга судей ВС станет наличие признаков:
- совершение судьями дисциплинарных проступков (в том числе существенных),
- грубого или систематического пренебрежения обязанностями, несовместимыми со статусом судьи или обнаруживших их несоответствие занимаемой должности,
- а также обстоятельства, вызывающие обоснованное сомнение в законности источника происхождения имущества.
После принятия решения о проведении мониторинга работы суда Высший совет правосудия обращается в НАПК, по:
- требованием провести мониторинг образа жизни судей Верховного Суда,
- а также с запросом о полной проверке деклараций, поданных такими судьями.
Детальнее о законопроекте можно прочитать в материале «Судебно-юридической газеты» по ссылке.
Автор: Наталья Мамченко
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