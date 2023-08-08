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  1. В Україні

В Києві чоловік заманив до квартири жінку з інвалідністю і зґвалтував її

10:40, 8 серпня 2023
30-річний мешканець столиці отримав підозру у зґвалтуванні.
В Києві чоловік заманив до квартири жінку з інвалідністю і зґвалтував її
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В Києві затримали та повідомили про підозру 30-річному чоловіку, який зґвалтував жінку з інвалідністю. Про це повідомляє Київська міська прокуратура. 
 
Згідно з матеріалами слідства, злочин стався ввечері 2 серпня. Під приводом допомоги у налаштуванні комп’ютеру, чоловік заманив потерпілу до себе в квартиру.

Будучи обізнаним, що мешканка його під’їзду є інвалідом 2 групи та не зважаючи на її опір, підозрюваний вчинив зґвалтування. Після цього він відпустив потерпілу, а сам з місця втік з місця злочину.
 
24-річна жінка одразу повідомила про злочин родичів та поліцію. Правоохоронцям вдалося встановити та затримати кривдника. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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