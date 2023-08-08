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США готуються оголосити про новий пакет допомоги для України на $200 млн, — ЗМІ

09:43, 8 серпня 2023
Повідомляється, що нова допомога стане першим траншем у межах використання $6,2 млрд, які з’явилися після виявлення переоцінки вартості раніше наданої Україні допомоги.
США готуються оголосити про новий пакет допомоги для України на $200 млн, — ЗМІ
Фото: gettyimages
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Незабаром Україна може отримати нову військову допомогу від США. Як повідомляє Reuters, Сполучені Штати готуються оголосити про надання нового пакету військової допомоги на 200 млн доларів. 

Зазначається, що новий пакет допомоги стане початком використання 6,2 млрд доларів, які з’явилися після виявлення переоцінки вартості раніше наданої Україні допомоги.

Раніше у Пентагоні оголосили, що помилково оцінили передану Україні військову допомогу: служби використовували вартість заміщення переданої техніки, а не так звану залишкову вартість (тобто вартість переданого обладнання, яка менша з урахуванням зношення й старіння).

За словами співрозмовників видання, ці 6,2 млрд – вже залишок коштів з пакета на 25,5 млрд, які Конгрес дозволив використовувати для надання допомоги Україні із запасів США через інструмент Presidential Drawdown Authority.

Як повідомляється, зараз у Вашингтоні готують додатковий бюджетний запит для того, щоб забезпечити подальшу військову допомогу Україні. 

Нагадаємо, що у США офіційно схвалили передачу першої партії танків Abrams в Україну. 

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