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У США офіційно схвалили передачу першої партії танків Abrams в Україну

21:07, 7 серпня 2023
Повідомляється, що танки прибудуть на початку осені.
У США офіційно схвалили передачу першої партії танків Abrams в Україну
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Перша партія танків Abrams, які США надають Україні, була схвалена до відправки на вихідних, і танки прибудуть в Україну на початку осені. Про це на брифінгу заявив помічник міністра оборони США з питань закупівель Дуглас Буш, передає  CNN.

За словами посадовця Пентагону, перші танки Abrams "уже готові" до відправлення в Україну.

"Тепер вони мають потрапити до Європи, а потім до України, разом з усім, що до них додається. Боєприпаси, запчастини, паливне обладнання, ремонтні засоби. Тобто це не просто танки, це повний пакет, який йде разом з ними. Це все ще в процесі", – пояснив він.

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