В США официально одобрили передачу первой партии танков Abrams в Украину

Сообщается, что танки прибудут в начале осени.

Первая партия танков Abrams, которые США предоставляют Украине, была одобрена к отправке на выходных, и танки прибудут в Украину в начале осени. Об этом на брифинге заявил помощник министра обороны США по вопросам закупок Дуглас Буш, передает CNN.

По словам чиновника Пентагона, первые танки Abrams "уже готовы" к отправке в Украину.

"Теперь они должны попасть в Европу, а затем в Украину, вместе со всем, что к ним прилагается. Боеприпасы, запчасти, топливное оборудование, ремонтные средства. То есть это не просто танки, это полный пакет, который идет вместе с ними. Это все еще в процессе", – пояснил он.

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