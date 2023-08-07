Оккупанты обстреляли Покровск: есть попадание в многоквартирный дом, видео

Есть жертвы обстрела.

Российские оккупанты ударили по Покровску Донецкой области. Видео с места попадания опубликовал Президент Владимир Зеленский.

Враг попал в жилой дом, есть жертвы.

"Город Покровск, Донецкая область. Донбасс, от которого россия пытается оставить только разбитые и обожженные камни. Два ракетных удара. Попадание по обычному жилому дому. К сожалению, есть жертвы. На месте – спасатели и все необходимые службы. Идет спасение людей", – подписал видео Президент.

ОБНОВЛЕНО: Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что в настоящее время известно об одном погибшем, также семеро ранены. Спасатели и медики работают.

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