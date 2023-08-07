Окупанти обстріляли Покровськ: є влучання у багатоквартирний будинок, відео

Є жертви обстрілу.

Російськи окупанти вдарили по Покровську Донецької області. Відео з місця влучання опублікував Президент Володимир Зеленський.

Ворог поцілив у житловий будинок, є жертви.

"Місто Покровськ, Донецька область. Донбас, від якого росія намагається залишити тільки розбите й обпалене каміння. Два ракетні удари. Влучання по звичайному житловому будинку. На жаль, є жертви. На місці – рятувальники та всі необхідні служби. Триває порятунок людей", - підписав відео Президент.

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