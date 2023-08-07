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  1. В Украине

В Одесской области в ближайшие выходные планируют открыть пляжный сезон

20:14, 7 августа 2023
Власти поручили провести подготовку.
В Одесской области в ближайшие выходные планируют открыть пляжный сезон
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В Одеській області найближчими вихідними планують відкрити пляжний сезон. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, російський підрив Каховської гідроелектростанції зірвав пляжний сезон у регіоні. Але зараз якість води у Чорному морі стабілізувалася та відповідає всім нормам.

Кіпер розповів, що пляжі мають бути обладнані:

  • захисними сітками, які не дозволяють мінам наближатися до берега;
  • спостережливо-рятувальними постами;
  • буями;
  • гучномовцями;
  • укриттями, що знаходяться неподалік.

Чиновник уточнив, що до 17:00 10 серпня Одеська, Білгород-Дністровська та Ізмаїльська районні військові адміністрації мають провести відповідну підготовку та подати акти до Одеської ОВА.

"Закликаю всіх вкластися в терміни, щоб уже цими вихідними Одеська область могла зустрічати туристів. За прогнозом буде до +30, тому чекаємо всіх на наших найкращих у світі пляжах", - додав Кіпер.

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