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  1. В Украине

В Украине рекордно уменьшилось количество пенсионеров

19:55, 7 августа 2023
За второй квартал 2023 года количество пенсионеров в Украине уменьшилось на 140 тысяч человек.
В Украине рекордно уменьшилось количество пенсионеров
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Количество пенсионеров в Украине за второй квартал сократилось на 140 тысяч, это самый большой показатель с начала войны. Об этом сообщает платформа открытых данных Опендатабот.

С начала войны пенсионеров в Украине стало меньше на 288 тысяч, поэтому соответствующий показатель за второй квартал составляет почти половину от общего количества.

"Вероятнее всего, резкий спад во 2 квартале 2023 связан с обновленными в отчете ПФУ данными о пенсионерах в 4 областях: в Херсонской, Донецкой, Луганщине и в Запорожской области", - говорится в сообщении.

Как напоминают в Опендатаботе, в целом ежегодно количество пенсионеров в Украине сокращается, в среднем, на 2%.

 

По информации ПФУ, с начала полномасштабного вторжения средний размер пенсионной выплаты по стране увеличился на 21,5%. При этом, в Украине есть два региона, в которых пенсии за это время выросли больше всего: это Ровенщина (+69%) и Житомирщина (+49%).

В 7 областях – Днепропетровской, Донецкой, Житомирский, Запорожской, Киевский, Луганской, Ровенской и в Киеве – средний размер пенсионной выплаты превышает общий показатель по стране.

Наименьшая средняя пенсия на Тернопольщине – 4023,42 гривен, это на 24% ниже среднего показателя по стране. Самая большая в Киеве – 7190,4 гривен, на треть больше средней выплаты по Украине.

Наибольшая численность пенсионеров сейчас на Днепропетровщине – 886 тысяч, на втором месте Киев – 750 тысяч, замыкает троицу Харьковщина – 725 тысяч.

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