Судьи просят реализовать свое право на свободное волеизъявление путем проведения собрания судей для избрания председателя суда

Что прямо сейчас происходит в Коминтерновском районном суде Одесской области.

Здание Коминтерновского райсуда Одесской области

Как стало известно «Судебно-юридической газете», в коллективе Коминтерновского районного суда Одесской области, состоящем из восьми судей, возникли проблемы с проведением демократической процедуры избрания председателя суда.

Пятеро судей уже несколько раз инициировали проведение выборов председателя суда, поскольку должность председателя суда вакантна уже длительное время - с февраля 2023 года.

Остальные трое судей фактически пытаются не допустить избрания председателя суда, поскольку имеет место систематическая неявка этих судей на собрания судей, что и не позволяет собрать кворум.

Указанные трое судей в дни собрания судей хотя и находятся на рабочем месте, однако не являются в определенное место проведения собрания.

Между тем, в деятельности Коминтерновского районного суда Одесской области накопились проблемы – в суде отсутствует руководитель аппарата суда, часть работников аппарата не отвечают требованиям, необходимым для занятия тех или иных должностей, есть проблемы с организацией делопроизводства в суде.

Один из судей суда, Виталий Барвенко, обратился в «Судебно-юридическую газету» с открытым письмом, таким образом, прокомментировав ситуацию, сложившуюся в Коминтерновском районном суде Одесской области касательно длительного не избрания председателя суда, что негативно сказывается как на деятельности суда, так и на психологическом состоянии коллектива суда.

Приводим текст письма судьи Коминтерновского районного суда Одесской области Виталия Барвенко:

«Безумовно, кожен з нас, суддів, має прагнути до забезпечення законного і справедливого судочинства, захисту прав та законних інтересів громадян, чутності до проблеми кожного громадянина, який звертається до суду.

Саме так, на моє переконання, має формуватися довіра суспільства до суддів, віра громадян у справедливе судочинство, почуття поваги до людської гідності кожного, хто звертається за захистом до суду.

Переконаний, що формування нового корпусу високоморальних, доброчесних, освічених та принципових суддів, буде мати наслідком зміцнення судової системи, збільшення рівня розуміння суспільством, що лише судова влада здатна захистити гарантовані Конституцією України права та інтереси громадян.

Прикро, що наявні у судовій системі негативні явища, які не мають нічого спільного з законом, справедливістю, останнім часом створили вкрай негативне ставлення до судів та суддів.

Саме ми – судді, створюємо підстави для формування негативного відношення з боку суспільства до нашої діяльності.

Реалізація цілей та завдань суддівського самоврядування у кожному суді так само формує довіру суспільства до суддів.

Нажаль, судді, прагнучі досягнення своїх особистих цілей, забувають про своє призначення, що саме судді існують для судів, а не навпаки.

У Комінтернівському районному суді Одеської області з 17.02.2023 року утворилась ситуація, коли групою суддів штучно блокується ініціатива решти суддів провести збори суддів з питання обрання голови суду.

Мета лише одна - продовження повноважень тодішньої голови суду Вінської Н.В., або обрання головою суду іншого судді, лояльного до неї.

17.02.2023 року в останнє були проведені збори суддів, де Вінська Н.В. набрала три голоси «За» проти п’яти «Проти».

Відтоді жодних зборів суддів Комінтернівського районного суду Одеської області не було проведено не тільки з питання обрання голови суду, а і з питань функціонування суду.

Чи сприяє ця ситуація повазі, довірі територіальної громади, суспільства до суддів та суду загалом?

На моє глибоке переконання, – ні.

Судді суду прагнуть проведення демократичних та вільних виборів голови суду, а не виборів під примусом та погрозами.

Я особисто вважаю, не може бути вільних виборів лише задля легалізації чиїхось амбіцій.

Кожен суддя має розуміти, що він служить народові держави, а не особистим інтересам та амбіціям.

Тому, Комінтернівський районний суд Одеської області прагне найближчим часом вирішити цю ганебну ситуацію, та врешті решт провести вільні та демократичні вибори голови суду».

Очередная попытка проведения собрания судей по избранию председателя Коминтерновского районного суда Одесской области будет опубликована на официальном сайте суда, поэтому «Судебно-юридическая газета» будет наблюдать за развитием событий в суде.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.