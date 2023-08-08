Денис Маслов предлагает уточнить закон об отборе судей КСУ Совещательной группой

Предлагаемые изменения касаются полномочий съезда судей Украины.

Глава парламентского Комитета по вопросам правовой политики Денис Маслов предлагает внести изменения в недавно принятый закон об отборе судей Конституционного Суда. Они касаются дополнения полномочий съезда судей функцией избрания заместителя члена Совещательной группы экспертов. Соответствующий законопроект 9582 зарегистрирован 7 августа.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 27 июля приняла в целом закон о конкурсном отборе на должность судьи Конституционного Суда Украины (законопроект 9322). Отбор будет проводиться с участием Совещательной группы экспертов. Половину из этих экспертов (трое из шести) составят делегированные международными организациями и Венецианской комиссией люди, которые будут иметь решающий голос при фильтрации кандидатов в КСУ.

Закон предусматривает, что на переходный период – 6 лет состав Совещательной группы экспертов будет формироваться с определенными особенностями. В частности, член и заместитель члена этой СГЭ от судейской квоты будет избирать не съезд судей, а Совет судей Украины.

Так, в течение переходного периода Совещательную группу экспертов сформируют:

по одному лицу, назначенному Президентом, Верховной Радой и Советом судей;

один человек по предложению Венецианской комиссии, назначенный Кабмином;

два человека по предложениям международных и иностранных организаций, которые в соответствии с международными или межгосударственными соглашениями в течение последних 5 лет оказывают Украине международную техническую помощь (утверждаются Правительством)

У Президента и ССУ будет 30 дней со дня вступления в силу закона, чтобы назначить лицо в первый состав Совещательной группы экспертов и выбирать его заместителя. Также в течение 30 дней Аппарат ВР по представлению Комитета ВР по вопросам правовой политики должен обнародовать на официальном веб-сайте Рады объявление о начале принятия предложений по кандидатуре в первый состав Совещательной группы экспертов и ее заместителя от депутатских фракций и групп.

Что касается международной квоты, то МИД в течение 10 дней со дня вступления в силу Закона обращается к Венецианской комиссии для получения предложения относительно кандидатуры члена в первый состав Совещательной группы и его заместителя, после чего передает полученные предложения Кабинета Министров.

Кроме того, МИД совместно с Секретариатом Кабмина в течение 15 дней со дня вступления в силу Закона формирует перечень международных организаций. В течение 5 дней со дня составления соответствующего перечня МИД обращается в международные организации, включенные в такой перечень, для получения от них предложений по кандидатурам членов в первый состав Совещательной группы экспертов и их заместителей. Предложения передаются КМУ.

Затем Кабмин в течение 3 дней со дня получения соответствующих предложений в первый состав Совещательной группы от Венецианской комиссии и международных организаций издает распоряжение о назначении лиц в первый состав Совещательной группы и избрании их заместителей.

Венецианская комиссия, международные организации одновременно с предложениями первого состава Совещательной группы могут предоставить список с предложениями заместителей членов Совещательной группы экспертов. В список включается один заместитель на каждый пост члена Совещательной группы.

Интересно также, что если член Совещательной группы экспертов, имеющий заместителя, отведен (самоотведен), полномочия такого члена группы по рассмотрению вопросов и голосованию за принятие решения осуществляет его заместитель, который отводу (самоотводу) уже не подлежит.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», кандидатам в Конституционный Суд не будут объяснять, почему их сочли недобропорядочными или некомпетентными, если они сами об этом не попросят.

Автор: Наталья Мамченко

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