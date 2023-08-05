Кандидатам в Конституционный Суд не будут объяснять, почему их сочли недобропорядочными или некомпетентными, если они сами об этом не попросят

Совещательная группа экспертов сможет отсеять кандидатов в КСУ на этапе проверки добропорядочности и знаний.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук во время состоявшегося 30 июля в Ивано-Франковске Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины отметил, что парламент, во исполнение рекомендаций Европейской комиссии в части судебной реформы, усовершенствовал процедуру отбора судей Конституционного Суда Украины.

А именно, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 27 июля приняла в целом закон о конкурсном отборе на должность судьи Конституционного Суда Украины (законопроект 9322). Он будет проводиться при участии Совещательной группы экспертов в составе 6 человек. Половину из этих экспертов составят делегированные международными организациями и Венецианской комиссией люди, которые будут иметь решающий голос при фильтрации кандидатов в КСУ.

Так, в течение переходного периода Совещательную группу экспертов сформируют:

по одному лицу, назначенному Президентом, Верховной Радой и Советом судей;

один человек, назначенный Кабмином по предложению Венецианской комиссии;

два лица, назначенные Правительством по предложениям международных и иностранных организаций, которые в соответствии с международными или межгосударственными соглашениями в течение последних 5 лет оказывают Украине международную техническую помощь.

Если Совещательная группа решит, что кандидат в КСУ не отвечает критериям добропорядочности или компетентности, то для него конкурс автоматически завершится.

В течение переходного периода (6 лет) Совещательная группа экспертов принимает решение по меньшей мере 4-мя голосами ее членов, из которых по меньшей мере 2 предложены международными организациями или Венецианской комиссией.

Если в связи с одинаковым количеством голосов за и против Совещательная группа экспертов не может принять решение, проводится повторное голосование.

В случае одинакового количества голосов «за» и «против» при повторном голосовании голоса 3-х членов Совещательной группы экспертов, из которых по крайней мере двое предложены международными организациями или Венецианской комиссией, являются решающими.

Интересна и та норма о том, что если член Совещательной группы экспертов, имеющий заместителя, отведен (самоотведен), полномочия такого члена CГЭ по рассмотрению вопросов и голосования за принятие решения CГЭ осуществляет его заместитель, который отводу (самоотводу) не подлежит.

Как будут оценивать кандидатов в КСУ

Сначала добропорядочность

По критерию нравственных качеств кандидаты получат от Совещательной группы оценку «отвечает» или «не отвечает» («не соответствует»).

В случае получения оценки «не отвечает» по критерию добропорядочности кандидат считается не прошедшим соответствующий этап конкурсного отбора.

Если по результатам оценки количество кандидатов, отвечающих критерию высоких моральных качеств, будет составлять менее двух человек на одну вакантную должность, то конкурс на эту вакансию объявят заново.

Затем компетентность

Далее, кандидаты, получившие от Совещательной группы оценку «отвечает» по критерию добропорядочности, то есть высоких моральных качеств оцениваются на соответствие критерию уровня компетентности в сфере права. По решению Совещательной группы со всеми кандидатами могут быть проведены дополнительные собеседования.

По критерию компетентности кандидаты получают оценку «отвечает» или «не отвечает».

В случае получения от Совещательной группы оценки «не отвечает» кандидат считается не прошедшим соответствующий этап. Аналогично, если по результатам такой оценки окажется, что осталось всего два человека на вакансию, то объявят новый конкурс.

Также Совещательная группа не лишена права принять решение о проведении оценки соответствия кандидатов критериям добропорядочности и компетентности в один этап.

И потом – рейтинг

Что касается кандидатов, получивших оценку «отвечает» в свете двух критериев добропорядочности и знаний, Совещательная группа сформирует общий список всех оцененных кандидатов.

При этом уже после формирования такого списка Совещательная группа проведет рейтинговое голосование по всем оцененным кандидатам и сформирует их рейтинговый список.

Кандидаты в рейтинговом списке размещаются в зависимости от количества голосов, полученных от Совещательной группы, от наивысшего (6 голосов за) до наименьшего результата (0 голосов за).

Результаты рейтингового голосования каждого члена Совещательной группы открыты, фиксируются поименно и публикуются на официальном веб-сайте КСУ.

Совещательная группа обнародует списки оцененных кандидатов и мотивированные решения по каждому кандидату и передаст их конкурсной комиссии, Комитету Верховной Рады по вопросам правовой политики и Совету судей Украины.

Однако при этом, в отношении кандидатов, получивших оценку «не отвечает» по критериям высоких моральных качеств или признанного уровня компетентности в сфере права, Совещательная группа обнародует лишь резолютивную часть решения, без приведения мотивов, которые стали основанием для его принятия.

Полный текст решения с мотивировкой обнародуется Совещательной группой по письменному требованию кандидата, получившего оценку «не отвечающий».

Далее – рекомендация

После получения Совещательной группы списка оцененных кандидатов, конкурсная комиссия, которую создает Президент, Комитет ВР по вопросам правовой политики, Совет судей Украины проведут собеседование с кандидатами, включенными в список.

По результатам изучения документов и сведений, предоставленных кандидатами, с учетом списка оцененных кандидатов, решений Совещательной группы по оценке соответствия каждого кандидата и собеседования с кандидатами конкурсная комиссия, Комитет, Совет судей Украины принимают решение о рекомендации о назначении на должность судьи КСУ. Соответствующая рекомендация предоставляется непосредственным субъектам назначения – Президенту, Верховной Раде, съезду судей.

Изменяется порядок назначения судьи Конституционного Суда съездом судей Украины

Так, Съезд судей Украины осуществляет назначение судьи КСУ тайным голосованием путем подачи бюллетеней в два этапа:

1) рейтинговое голосование;

2) голосование за назначение на должность судьи Конституционного Суда.

В бюллетень для тайного рейтингового голосования включаются все кандидаты, получившие от Совещательной группы оценку «отвечает» по критериям высоких моральных качеств и признанному уровню компетентности в области права.

В бюллетень для тайного голосования включается кандидат, который по итогам рейтингового голосования получил наибольшее количество голосов избранных делегатов съезда. Если по результатам тайного голосования за назначение такой кандидат не получил большинства голосов избранных делегатов съезда, его кандидатура считается отклоненной, проводится повторное тайное голосование по поводу следующего в рейтинге кандидата.

В бюллетень для повторного тайного голосования о назначении на должность судьи КСУ включается следующий в рейтинге кандидат до исчерпания списка всех оцененных Совещательной группой кандидатов.

Если по результатам повторных секретных голосований ни один кандидат, включенный в список оцененных Совещательной группой кандидатов, не получил большинства голосов избранных делегатов съезда, безотлагательно объявляется новый конкурс.

Автор: Наталья Мамченко

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