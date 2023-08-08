США готовятся объявить о новом пакете помощи для Украины на $200 млн, — СМИ

Сообщается, что новая помощь станет первым траншем в рамках использования $6,2 млрд, появившихся после выявления переоценки стоимости ранее оказанной Украине помощи.

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В скором времени Украина может получить новую военную помощь от США. Как сообщает Reuters, Соединенные Штаты готовятся объявить о предоставлении нового пакета военной помощи на 200 млн долларов.

Отмечается, что новый пакет помощи станет началом использования 6,2 млрд долларов, которые появились после выявления переоценки стоимости ранее предоставленной Украине помощи.

Ранее в Пентагоне объявили, что ошибочно оценили переданную Украине военную помощь: службы использовали стоимость замещения переданной техники, а не так называемую остаточную стоимость (то есть стоимость переданного оборудования, которая меньше с учетом износа и старения).

По словам собеседников издания, эти 6,2 млрд – уже остаток средств из пакета на 25,5 млрд, которые Конгресс разрешил использовать для оказания помощи Украине из запасов США через инструмент Presidential Drawdown Authority.

Как сообщается, сейчас в Вашингтоне готовят дополнительный бюджетный запрос для того, чтобы обеспечить дальнейшую военную помощь Украине.

Напомним, что в США официально одобрили передачу первой партии танков Abrams в Украину.

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