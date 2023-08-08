Получение копии налоговой отчетности в случае ее потери: что нужно знать

Каждый человек имеет право, в частности, доступа к информации о нем, которая собирается и хранится.

Налоговая служба в Житомирской области напоминает нюансы получения копии налоговой отчетности в случае ее утраты.

Согласно ст. 7 Закона Украины от 13.01.2011 №2939-VІ «О доступе к публичной информации» с изменениями и дополнениями (далее – Закон) конфиденциальная информация – информация, доступ к которой ограничен физическим или юридическим лицом, кроме субъектов властных полномочий, и которая может распространяться в установленном ими порядке по их желанию в соответствии с предусмотренными ими условиями.

Распорядители информации, определенные ч. 1 ст. 13 Закона, обладающие конфиденциальной информацией, могут распространять ее только с согласия лиц, ограничивших доступ к информации, а при отсутствии такого согласия – только в интересах национальной безопасности, экономического благополучия и прав человека.

Статья 10 Закона предусматривает, что каждое лицо имеет право, в частности, доступа к информации о нем, которая собирается и хранится.

Распорядители информации, владеющие информацией о лице, обязаны, в частности, предоставлять ее беспрепятственно и бесплатно по требованию лиц, к которым она относится, кроме случаев, предусмотренных законом.

Следовательно, субъект хозяйствования может получить (заверить) копию отчетности, ранее представленной в контролирующий орган, в случае ее потери.

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